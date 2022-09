L arte e la tecnica per abbellire la persona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L arte e la tecnica per abbellire la persona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COSMESI

Significato/Curiosita : L arte e la tecnica per abbellire la persona

tecnica. tradizionalmente la decorazione è destinata a durare per molto tempo, a volte per sempre, ma in tempi recenti sono state inventate tecniche per...

Sulla cosmesi wikizionario contiene il lemma di dizionario «cosmesi» wikimedia commons contiene immagini o altri file sulla cosmesi (it, de, fr) cosmesi, su... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 settembre 2022

Altre definizioni con arte; tecnica; abbellire; persona; Ciascuna parte di una testa d aglio; Un grande arte fice della ricostruzione italiana; Parte d intestino; Prende marte llate in testa; Nozione di base di una disciplina o di una tecnica ; tecnica artistica che può essere a puntasecca; Simbolo dell atmosfera tecnica assoluta; Una sua tecnica è lo shiatsu; abbellire con fronzoli; abbellire ... una tela; abbellire o addobbare; abbellire con fregi; Seconda persona lità; Il modo di fare della persona di classe; Che risulta di proprietà di una persona ; Il professor, fra i persona ggi di Alto gradimento; Cerca nelle Definizioni