Triplicato è un vino laziale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Triplicato è un vino laziale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : EST

Significato/Curiosita : Triplicato e un vino laziale

5 000 a 10 000; fu triplicato il numero di armati delle coorti urbane, passando da 2 000 a 6 000; a cui si devono sommare i 3 500 vigiles e ai 1 000 equites...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi est (disambigua). l'est è uno dei quattro punti o direzioni cardinali, è opposto all'ovest... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 11 settembre 2022

Altre definizioni con triplicato; vino; laziale; triplicato ... è un rinomato vino bianco; triplicato è un vino; Rovino so; Un indovino biblico; Una cantina di più produttori di vino ; vino dolce dell Elba; Centro balneare laziale ; Il comune laziale in cui l MSI divenne AN; Provincia laziale confinante con Abruzzo e Molise; La risposta laziale alle arselle toscane;