Tirare su a braccia - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : ISSARE

Significato/Curiosita : Tirare su a braccia

Al fine di aggiungere la sua tipica esultanza (salta roteando un braccio, atterra a gambe divaricate urlando "siù") nei rispettivi giochi oltre alla sua...

Eccellente arrampicatore e saltatore, il leopardo ha la particolarità di issare le sue prede alla biforcatura di un albero per metterle fuori dalla portata... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 11 settembre 2022

