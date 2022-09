In tedesco è ja - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In tedesco è ja. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : SI

Significato/Curiosita : In tedesco e ja

Utilizzata in qualità di etnonimo. l'uso del sostantivo ein diutscher, per indicare "un tedesco" emerge solamente nel medio alto tedesco ed è attestato...

(stati uniti) si – () ramo terrestre dell'astrologia cinese si – simbolo chimico del silicio si – codice vettore iata di skynet airlines si – codice iso... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 11 settembre 2022

