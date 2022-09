La sua funzione è abbrustolire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sua funzione è abbrustolire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TOSTAPANE

Significato/Curiosita : La sua funzione e abbrustolire

Sgozzare e abbrustolire i maiali. la piazza odierna è ottenuta dalla demolizione del 1877 del castello, ed è dinanzi alla caserma lamarmora. la funzione sociale...

Inventò il primo tostapane elettrico funzionante, prodotto poi dal 1909 dalla general electric. nel 1919 charles strite brevettò il tostapane automatico. l'inventore... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 11 settembre 2022

Altre definizioni con funzione; abbrustolire; Rete metallica o lignea con funzione divisoria; Attivare, mettere in funzione ; In analisi matematica si impiega per mutare una funzione in un altra funzione ; Cadono una volta svolta la propria funzione ; Fatto abbrustolire ; abbrustolire ; abbrustolire il caffe; Cerca nelle Definizioni