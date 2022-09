Storico latino autore degli Annali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Storico latino autore degli Annali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TACITO

Significato/Curiosita : Storico latino autore degli annali

Immagini o altri file su annales (en) perseus project. annali in inglese e latino, su perseus.tufts.edu. annali in lingua latina con traduzione in italiano...

Disambiguazione – "tacito" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi tacito (disambigua). publio cornelio tacito, talvolta indicato come gaio...

