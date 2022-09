Sfila per le vie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sfila per le vie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CORTEO

Significato/Curiosita : Sfila per le vie

Della primavera. l'evento consiste in un corteo storico in costume che sfila per le vie del centro storico prima di arrivare in piazza garibaldi, dove si assiste...

Se stai cercando lo spettacolo del cirque du soleil, vedi corteo (cirque du soleil). un corteo è un insieme di individui che procedono secondo un ordine... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 11 settembre 2022

Altre definizioni con sfila; Va su e giù per la sfila ta; sfila no in piazza; Organizza seguite sfila te; sfila ta di moda fra; Cerca nelle Definizioni