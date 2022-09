Scorre a Tours - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scorre a Tours. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LOIRA

Significato/Curiosita : Scorre a tours

Principalmente pianeggiante. il fiume saale scorre attraverso questa pianura, da sud a nord. oltre la saale, a est, si estende il paesaggio leggermente collinoso...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi loira (disambigua). la loira (in francese loire /lwa/), con un corso di 1020 km totali, è il... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 11 settembre 2022

