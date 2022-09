Sanno fare discorsi rivolti al pubblico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sanno fare discorsi rivolti al pubblico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ORATORI

Significato/Curiosita : Sanno fare discorsi rivolti al pubblico

Testimoniarono che il "delitto perfetto" era stato l'oggetto di alcuni discorsi dei due assistenti universitari, anche se poi lo negarono in aula. questo...

Modo l'oratoria. le origini dell'oratoria sono rintracciabili già nei poemi omerici, dove appaiono chiaramente definite figure di importanti oratori e dove... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 11 settembre 2022

