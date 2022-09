Realizzò la famosa scultura di Giuditta e Oloferne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Realizzò la famosa scultura di Giuditta e Oloferne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DONATELLO

Significato/Curiosita : Realizzo la famosa scultura di giuditta e oloferne

Biblico di giuditta e oloferne ha ispirato due celebri temi artistici della storia dell'arte occidentale: giuditta che decapita oloferne e giuditta con la testa...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi donatello (disambigua). donatello, vero nome donato di niccolò di betto bardi (firenze, 1386... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 11 settembre 2022

Altre definizioni con realizzò; famosa; scultura; giuditta; oloferne; L Inter lo realizzò nella stagione 2009; Pinturicchio realizzò quello dei Semidei; realizzò la balistite; realizzò l Ercole Farnese; famosa località sciistica delle Dolomiti bellunesi; La Gallery più famosa di Londra; famosa raccolta di Giovanni Pascoli; Vi si svolge una famosa Sagra degli uccelli; scultura sulla prua di un galeone; Un Pomodoro della scultura ; Imponente... come una grande scultura ; In coppia con Amore nella scultura di Canova; Venne ucciso nel sonno da giuditta ; Musicò giuditta ; Con giuditta in un dipinto di Caravaggio; Romanzo di Paola Barbato, con giuditta Licari; Eroina biblica che taglia la testa a oloferne ; Uccise oloferne ; Riuscì a sedurre e ad uccidere oloferne ; In compagnia di oloferne per Caravaggio; Cerca nelle Definizioni