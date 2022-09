Quelli imbiancati rappresentano ipocrisia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli imbiancati rappresentano ipocrisia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SEPOLCRI

Significato/Curiosita : Quelli imbiancati rappresentano ipocrisia

In missione dei settanta discepoli. le critiche riguardano problemi di ipocrisia e illustrano le differenze tra stati morali interni ed esterni. gesù raffigura...

Dei sepolcri è l'opera di ugo foscolo più compatta e conclusa. si tratta di un carme composto da 295 endecasillabi sciolti. questi versi sono stati scritti... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 11 settembre 2022

