Profondi scavi nella roccia prodotti dall acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Profondi scavi nella roccia prodotti dall acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CALANCHI

Significato/Curiosita : Profondi scavi nella roccia prodotti dall acqua

Ishrin sandstone), una roccia sedimentaria prodotta dalla sedimentazione e accumulo di granellini di sabbia. il risultato è una roccia coerente e resistente...

Disambiguazione – "calanchi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi calanchi (disambigua). i calanchi sono un fenomeno geomorfologico di...

