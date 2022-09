La potenza di una pila o batteria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La potenza di una pila o batteria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VOLTAGGIO

Significato/Curiosita : La potenza di una pila o batteria

una pila a combustibile (detta anche cella a combustibile dal nome inglese fuel cell) è un dispositivo elettrochimico che permette di ottenere energia...

voltaggio – comune italiano in provincia di alessandria voltaggio – francesismo talora usato in luogo di "tensione elettrica" franco voltaggio – docente...

