In pittura lo sono l affresco, il pastello, l olio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In pittura lo sono l affresco, il pastello, l olio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TECNICHE

Significato/Curiosita : In pittura lo sono l affresco, il pastello, l olio

Su carta il pastello, la tempera, l'acquerello, il guazzo o gouache. su pergamena la miniatura. su tela abbiamo la tempera, l'olio e la pittura acrilica...

Le tecniche, laterza, bari 1991, p. 15. ^ g. cambiano, platone e le tecniche, laterza, bari 1991, pp. 17-19. ^ g. cambiano, platone e le tecniche, laterza... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 11 settembre 2022

