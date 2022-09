Ordine di Protozoi con il corpo quasi sferico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ordine di Protozoi con il corpo quasi sferico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RADIOLARI

Significato/Curiosita : Ordine di protozoi con il corpo quasi sferico

Cosmopolita che presenta un ampio spettro di sindromi, sia localizzate sia sistemiche, causate da protozoi del genere leishmania (regno protista, phylum...

Altri file su radiolaria wikispecies contiene informazioni su radiolaria laboratorio radiolari cnr-igg, su igg.cnr.it. corradini c. radiolari università... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 11 settembre 2022

Altre definizioni con ordine; protozoi; corpo; quasi; sferico; Un ordine architettonico classico; Unità del quarto ordine nel sistema decimale; Un ordine di presentarsi davanti al giudice; Tumulto di persone, disordine ; L organismo di protozoi e amebe; protozoi unicellulari; protozoi in acque stagnanti; Incorpo rare un territorio o una città; Se si sposta, varia l equilibrio di un corpo ; Mani e piedi lo sono del corpo ; corpo militare iraniano per la sicurezza interna; quasi certe del futuro; Recita in un film ma quasi mai dice qualcosa; Misteriosa... come una poesia di quasi modo; Ubriachi... o quasi ; Medicinale sferico ; Un tetto emisferico ; Vaso sferico in vetro trasparente per pesci; L insieme di elementi fini nel pulviscolo atmosferico ; Cerca nelle Definizioni