Misura gli angoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Misura gli angoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : GONIOMETRO

Significato/Curiosita : Misura gli angoli

Dei due angoli nell'altro. è quindi ragionevole attribuire ai due angoli determinati dalla bisettrice una misura che sia la metà della misura di a {\displaystyle...

La lettura. il goniometro universale può essere considerato come una squadra ad apertura variabile, su cui è stato montato un goniometro sulla cerniera... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 11 settembre 2022

Altre definizioni con misura; angoli; I loro effetti si misura no con la Scala Fujita; Angolo che misura 180 gradi; misura ... la febbre; La misura dell abito; L angoli no... in cui star in disparte e al sicuro; Un angoli no tranquillo; Proteggono gli angoli dei palazzi dalle automobili; Figura geometrica che regolare ha angoli a 144°; Cerca nelle Definizioni