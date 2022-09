Metà vaso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Metà vaso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : VA

Significato/Curiosita : Meta vaso

Il vaso portland (detto anche vaso barberini) è un vaso vitreo del i secolo d.c., custodito al british museum a londra. il vaso portland è il più famoso...

Governo degli stati uniti va – codice vettore iata di volare airlines va – codice hasc del comune di valandovo (macedonia del nord) va – codice iso 3166-1 alpha-2... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 11 settembre 2022

Altre definizioni con metà; vaso; Si rilevano a metà percorso nelle gare; Abitante della metà meridionale del Belgio; Abitante della metà settentrionale del Belgio; Cura... lasciata a metà ; Si coltiva in un vaso ; Pervaso da leggero sarcasmo; vaso di ceramica anticamente d uso farmaceutico; Uno dei più celebri invaso ri barbari; Cerca nelle Definizioni