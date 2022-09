Mare chiuso su cui si affacciano Russia e Iran - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mare chiuso su cui si affacciano Russia e Iran. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CASPIO

Significato/Curiosita : Mare chiuso su cui si affacciano russia e iran

Aktau, è situato a 28 metri sotto il livello del mare (depressione caspica), fra russia, kazakistan, turkmenistan, azerbaigian e il nord dell'iran. è lungo...

Metri). tre sono i fiumi maggiori che sfociano nel mar caspio: volga, ural e kura. dal mar caspio è possibile navigare fino al mar bianco (nell'artico)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 11 settembre 2022

