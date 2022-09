King Cole del jazz - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: "King" Cole del jazz. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : NAT

Significato/Curiosita : King cole del jazz

The king cole trio è il primo album del pianista jazz statunitense nat king cole (l'album era costituito da un cofanetto di quattro dischi da 78 giri in...

Nord atlantiche nat – codice iso 639-3 della lingua hungworo nat – natural antisense transcript nat – unità di misura dell'informazione nat – spiriti guida... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 11 settembre 2022

Altre definizioni con king; cole; jazz; Un horror di king ; Il cantante di king of the bongo e Me gustas tu; Il king , autore di It, Shining, Misery e Carrie; Quelle per lo smoking sono di vernice; Il batterio del cole ra; Il rullo dove si conservano le pellicole dei film; Piccole masse a forma di globo che raccolgono un liquido vitale; cole ottero dal tipico colore verde; Una Voce jazz istica; Orchestrina jazz ; Il Parker del jazz iniz; La Bley pianista jazz ; Cerca nelle Definizioni