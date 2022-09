Immagini venerate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Immagini venerate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Immagini venerate

Di costantinopoli è generalmente legato all'arrivo in occidente di venerate immagini della vergine portate da monaci in fuga da bisanzio, prima a causa...

Voce principale: icona (arte). la manifattura e diffusione delle icone in russia ebbero inizio con l'entità monarchica detta rus' di kiev, alla quale...