Ideatore e gestore di eventi e serate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ideatore e gestore di eventi e serate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PATRON

Significato/Curiosita : Ideatore e gestore di eventi e serate

Città di napoli. in tal senso, il racconto di upas è sincronizzato con il calendario del mondo reale; quindi segue stagioni, festività, eventi significativi...

pàtron – casa editrice italiana pizza patrón – catena di ristoranti statunitense el patrón – soprannome di pablo escobar criminale e politico colombiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 11 settembre 2022

