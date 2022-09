Grande patriarca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grande patriarca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : NOE

Significato/Curiosita : Grande patriarca

All'autorità del patriarca sono detti patriarcato; si indicano come “patriarcali” la diocesi e la chiesa che sono sede del patriarcato e del patriarca. i nomi...

Altri significati, vedi noe. disambiguazione – "noach" rimanda qui. se stai cercando la parashah, vedi noach (parashah). noè (in ebraico: , noach... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 11 settembre 2022

Altre definizioni con grande; patriarca; Un film fatto... in grande ; Il Clint grande attore e regista americano; Festa locale o grande evento fra; In... grande fama; Lo è il patriarca di Venezia; Chiesa d Oriente il cui patriarca siede in Libano; Il patriarca che generò Isacco e Ismaele; Il patriarca che salpa con l Arca; Cerca nelle Definizioni