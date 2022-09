Un grande artefice della ricostruzione italiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un grande artefice della ricostruzione italiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DE GASPERI

Significato/Curiosita : Un grande artefice della ricostruzione italiana

(disambigua). disambiguazione – "repubblica italiana" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi repubblica italiana (disambigua). coordinate: 42°30'n...

Altri significati e persone di nome de gasperi, vedi de gasperi (disambigua). alcide amedeo francesco de gasperi, all'anagrafe degasperi (pronuncia[·info];... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 11 settembre 2022

