Si dimostra persistendo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dimostra persistendo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TENACIA

Significato/Curiosita : Si dimostra persistendo

La tenacità di un materiale può essere impiegata in diversi contesti. la tenacità può essere considerata come la capacità di assorbire energia e di deformarsi... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 11 settembre 2022

