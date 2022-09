Cortile per polli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cortile per polli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AIA

Significato/Curiosita : Cortile per polli

All'interno del cortile vi erano anche le stalle per i cavalli o per i muli, per i bovini, ovini e suini, nonché i locali per polli, conigli e volatili...

aia – codice iso 3166-1 di anguilla aia – codice nazione della fifa per anguilla aia – codice aeroportuale iata dell'aeroporto alliance municipal di alliance... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 11 settembre 2022

Altre definizioni con cortile; polli; cortile colonico; cortile della fattoria; Cantavano quel bambino che giocava in un cortile ; cortile porticato in conventi e monasteri; La professione di polli ni, Horowitz e Lang Lang; C è la cipolli na; Il polli ce ne ha due, le altre dita ne hanno tre; Lo è il polli ce dell uomo rispetto alle altre dita; Cerca nelle Definizioni