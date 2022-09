Si consiglia ai sedentari... e agli obesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si consiglia ai sedentari... e agli obesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MOTO

Significato/Curiosita : Si consiglia ai sedentari... e agli obesi

Confronto peso e altezza: sono considerati obesi i soggetti con imc maggiore di 30 kg/m², mentre gli individui con imc compreso fra 25 e 30 kg/m² sono...

moto – in fisica, cambiamento di posizione di un corpo in relazione al tempo. moto browniano – in fisica, fenomeno dei fluidi moto proprio – in astronomia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 11 settembre 2022

Altre definizioni con consiglia; sedentari; agli; obesi; Lo consiglia il sommelier; Si sconsiglia no ai diabetici; Non è consiglia bile farlo col fuoco; Come una sostanza consiglia bile... per i freddi; Si dice di uomini sedentari e di tarda intelligenza; Ne fa pochi il sedentari o; Un gioco sedentari o; Protesta... sedentari a; Articolo culturale di fondo, di tagli o critico; Miliziani comunisti combattuti dagli Usa in Asia; Giocando alla battagli a navale; Ex centravanti del Cagli ari detto Rombo di tuono; I dottori lo consigliano ripetutamente agli obesi ; Lo si consiglia agli obesi ; Cerca nelle Definizioni