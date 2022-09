Classe di censo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Classe di censo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CETO

Significato/Curiosita : Classe di censo

Semplicemente dei soldati a cavallo; non formeranno un ordo, cioè una classe di censo a parte, fino al tempo dei gracchi. la loro creazione è attribuita...

Stai cercando il gruppo musicale, vedi middle class (gruppo musicale). il ceto medio o piccola borghesia o classe media (a cui ci si riferisce anche con... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 11 settembre 2022

Altre definizioni con classe; censo; Il modo di fare della persona di classe ; La classe dei ragazzi di un telefilm anni 80; La classe elementare che precede la prima media; Ammesso alla classe successiva; Si usa in chiesa per bruciare l incenso ; L ascenso re... di Tarzan; Lo è l ascenso re che non si muove; È mobile nell ascenso re; Cerca nelle Definizioni