Ciascuna parte di una testa d aglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ciascuna parte di una testa d aglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SPICCHIO

Significato/Curiosita : Ciascuna parte di una testa d aglio

in seguito si scopre che dracula soffre di una strana...

Lo spicchio è il termine usato in botanica per designare le singole parti interne degli agrumi e dell'aglio. per estensione, il termine è passato ad indicare... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 11 settembre 2022

