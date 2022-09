Carrozze... su rotaie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Carrozze... su rotaie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VAGONI

Le carrozze fs tipo gran confort o gran conforto, note anche come carrozze per treni bandiera al tempo della loro prima immissione in servizio, sono carrozze...

Trasporto delle merci o a usi di servizio. comunemente sono anche chiamati vagoni o carri ferroviari. realizzati nel corso dei decenni in vari tipi a seconda...

