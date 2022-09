Un cane dalle orecchie molto pendenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un cane dalle orecchie molto pendenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COCKER

Significato/Curiosita : Un cane dalle orecchie molto pendenti

sezione 2). il nome deriva dai monti sharr tra kosovo e macedonia. è un cane da montagna molossoide. come altri cani da pastore della sua mole, si ritiene...

John robert cocker, detto joe (sheffield, 20 maggio 1944 – crawford, 22 dicembre 2014), è stato un cantante e musicista britannico.

