I versi di un romanzo di Salman Rushdie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I versi di un romanzo di Salman Rushdie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SATANICI

Significato/Curiosita : I versi di un romanzo di salman rushdie

Sir ahmed salman rushdie (ipa: [sæl'mn 'rdi]; in italiano anche /'radi/; bombay, 19 giugno 1947) è uno scrittore, saggista e attore indiano naturalizzato...

Stai cercando versetti satanici del corano di maometto, vedi versetti satanici. i versi satanici (nell'originale inglese, the satanic verses) è un romanzo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

