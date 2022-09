Vene dilatate e afflosciate visibili a occhio nudo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vene dilatate e afflosciate visibili a occhio nudo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VARICI

Significato/Curiosita : Vene dilatate e afflosciate visibili a occhio nudo

Le varici esofagee rappresentano una grave condizione patologica caratterizzata dalla formazione di varici a carico delle vene del plesso sotto-mucoso... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

Altre definizioni con vene; dilatate; afflosciate; visibili; occhio; nudo; Ca __ , un università di vene zia; vene rabile asceta indiano; Tipica canzone dei gondolieri di vene zia; Stato vene zuelano con capitale Coro; Non più dilatate ; Seccate e afflosciate ; Accogliere con visibili manifestazioni di allegria; Harry Potter ha ricevuto quello dell invisibili tà; Dispositivo che rende i fotogrammi... più visibili ; Gli aerei militari invisibili ; Mangiafuoco le regala a Pinocchio ; Scarabocchio ; Si abbraccia con l occhio ; Porta Pinocchio sulla cattiva strada; Cinge il piede, nudo o meno; nudo come un pulcino; Tante sono, circa, le stelle visibili a occhio nudo ; Mette a nudo i difetti; Cerca nelle Definizioni