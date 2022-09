Si usa per conservare materiale organico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per conservare materiale organico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FORMALINA

Significato/Curiosita : Si usa per conservare materiale organico

Organismo architettonico. wright adopera per raggiungere la sua architettura organica non solo i materiali del luogo, come la pietra, ma anche e soprattutto...

Fissativo, la formalina può essere diluita e tamponata con sali tampone, es. idrogenofosfato di disodio + diidrogenofosfato di sodio. la formalina, oltre ad... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

