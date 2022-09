Tiene tutto il mondo... in un libro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tiene tutto il mondo... in un libro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ATLANTE

Significato/Curiosita : Tiene tutto il mondo... in un libro

delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina. il libro è il veicolo più diffuso del sapere. l'insieme delle...

Geografico atlante – catena montuosa del nordafrica atlante – uno dei satelliti naturali di saturno atlante – in anatomia, prima vertebra cervicale atlante – lepidottero... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

Altre definizioni con tiene; tutto; mondo; libro; In botanica, appartiene al genere Rheum; Sale che contiene azoto; Il gelataio li tiene l uno dentro l altro; Sostiene i cavi dell alta tensione; Un... po di tutto ; Del tutto ricolme; tutto per gli inglesi; Un... po di tutto ; Franco, campione del mondo 82 detto il Barone; Relativo al mondo sottomarino; Talpa moglie di Enrico nel mondo di Lupo Alberto; Il paese con il maggior numero di fiordi al mondo ; libro sull Asia che scrisse Marco Polo; Così era la piccola vedetta nel libro Cuore; È ampiamente trattato in un noto libro dello psicanalista Massimo Recalcati; Un libro per le fotografie; Cerca nelle Definizioni