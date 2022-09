La terra colpita da siccità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La terra colpita da siccità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INARIDITA

Significato/Curiosita : La terra colpita da siccita

Finivano per distruggere l'erba che ne assicurava l'idratazione. durante la siccità, il suolo si seccò diventando polvere, e venne soffiato via verso est...

Arti ed i sentimenti appassionati. uscendo da santa croce, ebbi un battito del cuore, la vita per me si era inaridita, camminavo temendo di cadere.»... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

