Storica regata di Trieste - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Storica regata di Trieste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BARCOLANA

Significato/Curiosita : Storica regata di trieste

Una storica regata velica internazionale che si tiene ogni anno nel golfo di trieste la seconda domenica di ottobre. nota per essere una delle regate con...

Che la barcolana ha per il territorio di trieste e del friuli-venezia giulia, stimandolo in oltre 95 milioni di euro a edizione. la barcolana ha ospitato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

Altre definizioni con storica; regata; trieste; Regione storica in cui oggi si trova il Molise; Una storica dottrina di filosofia del diritto; Una storica dinastia cinese; _ Vice, storica serie TV; Ogni anno sfida Oxford in una regata ; L attrice di Stregata dalla luna; La Ton Cup seguita regata ; Equipaggio alla regata ; L ode di Carducci ispirata da un castello di trieste ; L ode di Carducci ispirata... da un castello di trieste ; È in prossimità del golfo di trieste ; Lunghe polpette di carne trita diffuse a trieste ; Cerca nelle Definizioni