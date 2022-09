La stazione più importante delle grandi città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La stazione più importante delle grandi città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CENTRALE

Significato/Curiosita : La stazione piu importante delle grandi citta

Milano, vedi centrale fs (metropolitana di milano). la stazione di milano centrale è una stazione ferroviaria internazionale italiana, sita nel comune...

Centrale de lille école centrale de lyon école centrale de marseille école centrale de nantes école centrale paris central la centrale stazione centrale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

Altre definizioni con stazione; importante; delle; grandi; città; stazione ferroviaria all imbocco del Sempione; Attestazione giurata: atto __; Periodica manifestazione d arte che si tiene a Milano; Tipica manifestazione vulcanica islandese; importante Progetto europeo per universitari; Così è definito l erede di un importante famiglia; Festa importante religiosa; Donna più importante in una larga famiglia; Donna che si occupa delle mansioni domestiche; Il mostro crudele delle favole; Famosa località sciistica delle Dolomiti bellunesi; Studio dei caratteri macroscopici delle rocce; Partizioni di grandi siti; Albero dai grandi fiori per lo più bianchi o rosa; La grandi di Bruci la città; La Melara fra le grandi industrie; città campana dell entroterra; La città dei Celtics nella NBA; città e cantone svizzeri; città sulla Mosa; Cerca nelle Definizioni