Spedizione come quella di Ciro che narrò Senofonte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spedizione come quella di Ciro che narrò Senofonte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ANABASI

Significato/Curiosita : Spedizione come quella di ciro che narro senofonte

perassi, 2004, pag. 93. ^ senofonte, iv, 1-5. ^ senofonte dice che gli ambasciatori attici stettero tre anni presso ciro o presso farnabazo, poiché il...

Greco antico dell'anabasi wikimedia commons contiene immagini o altri file su anabasi anàbasi, su sapere.it, de agostini. (en) anabasi, su enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

Altre definizioni con spedizione; come; quella; ciro; narrò; senofonte; spedizione di cammelli nel deserto; Quello di Teano chiuse la spedizione dei Mille; spedizione di caccia grossa in Africa; Da qui partì la spedizione dei Mille; come le piadine romagnole ma chiusi e ripieni; come le acque in cui naviga chi è in difficoltà; Area urbana come Tienanmen ed El Zòcalo; Allegro come un cane al ritorno del padrone; quella russa è la più azzardata fra; quella economica impegna il governo; quella sotto sale è usata per la bagna cauda; Hannah Arendt scrisse di quella del male; Uno sciro ppo scuro e amarognolo; Sanciro no la Conciliazione; Furono guidati da Serse e ciro il Grande; Si fanno sciro ppate o... benefiche; narrò le avventure del capitano Achab; narrò di Cyrano de Bergerac; Lo storico ateniese che narrò la guerra del Peloponneso; narrò le avventure di don Chisciotte; La loro storica ritirata è raccontata nell Anabasi di senofonte ; Un capolavoro di senofonte ; La più celebre opera dello storico senofonte ; Un opera di senofonte ; Cerca nelle Definizioni