Soldati che fanno parte del genio militare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Soldati che fanno parte del genio militare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GENIERI

Significato/Curiosita : Soldati che fanno parte del genio militare

genio dell'esercito, genio aeronautico e genio navale, ed è il corrispettivo del genio civile. il genio militare in età romana, fu un corpo militare (formato...

Disambiguazione – "geniere" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi geniere (disambigua). il genio militare è una delle specialità delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

