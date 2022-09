Relativo a qualcosa o comunicato a qualcuno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo a qualcosa o comunicato a qualcuno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RIFERITO

Significato/Curiosita : Relativo a qualcosa o comunicato a qualcuno

Sicula è un aggettivo di genere femminile (al maschile siculo), solitamente riferito alla sicilia e alla regione siciliana, in alternativa al termine siciliana:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

