Piccola sala da pranzo o salotto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccola sala da pranzo o salotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TINELLO

Significato/Curiosita : Piccola sala da pranzo o salotto

Cena dalla sala da pranzo al salotto. i signori sarebbero rimasti nella sala da pranzo a bere qualcosa. di conseguenza, la sala da pranzo tendeva ad assumere...

Fiore e tinelli è una sit-com italiana per ragazzi creata e scritta da lucia minati e giovanni zola, che ha avuto il suo debutto sull'emittente televisiva... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

