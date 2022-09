Lo parla una minoranza linguistica friulana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo parla una minoranza linguistica friulana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LADINO

Significato/Curiosita : Lo parla una minoranza linguistica friulana

lo status giuridico di minoranza linguistica, avendo riservato il legislatore regionale la tutela linguistica alle sole comunità etnico-linguistiche parlanti...

ladino centrale diviso in due gruppi: "area ladina dolomitica del sella" e "ladino cadorino", per ampliare la seconda area successivamente in "ladino... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

