Pantacalze o pantaloni aderenti ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pantacalze o pantaloni aderenti ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LEGGINGS

Significato/Curiosita : Pantacalze o pantaloni aderenti ing

I leggings (termine inglese) sono un tipo di indumento aderente, indossato sulle gambe dalle donne e dagli uomini, arrivando a coprire di solito fino al... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

Altre definizioni con pantacalze; pantaloni; aderenti; Si fanno col ferro da stiro sui pantaloni eleganti; Capo di abbigliamento costituito da pantaloni con pettorina e bretelle; pantaloni molto corti ed aderenti ing; Fodera per tasche di pantaloni ; Un materiale per padelle antiaderenti ; Pantaloni molto corti ed aderenti ing; Gli aderenti al sodalizio; aderenti come certi abiti; Cerca nelle Definizioni