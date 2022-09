Nei ristoranti vengono presentati su un carrello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nei ristoranti vengono presentati su un carrello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BOLLITI

Significato/Curiosita : Nei ristoranti vengono presentati su un carrello

Anniversario del parco; vengono presentati spettacoli e sfilate a tema durante la stagione estiva. a maggio sfila nel parco un figurante travestito da...

Il bollito misto è un secondo piatto a base di vari tagli di carne bolliti diffuso specialmente in area padana: particolarmente conosciuto è il "gran... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

