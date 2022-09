Miliziani comunisti combattuti dagli Usa in Asia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Miliziani comunisti combattuti dagli Usa in Asia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VIETCONG

Significato/Curiosita : Miliziani comunisti combattuti dagli usa in asia

Diffusa paura dell'influenza dei comunisti sulla società statunitense e dell'infiltrazione comunista nel governo usa: si ebbe la tendenza a vedere il...

Disambiguazione – "vietcong" rimanda qui. se stai cercando il videogioco, vedi vietcong (videogioco). viet cong (in lingua vietnamita vit cng) era la... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

Altre definizioni con miliziani; comunisti; combattuti; dagli; asia; Combattenti, miliziani ; miliziani asiatici che combatterono gli americani; Così erano detti i comunisti russi; Così si chiamano tra loro socialisti e comunisti ; Insieme alla falce nei manifesti comunisti ; Contrastati, combattuti ; Si può fare dagli errori propri o da quelli altrui; Nemico di Batman ossessionato dagli indovinelli; Si batte dagli 11 metri; Scandagli o; Uno Stato asia tico mèta di avventurosi viaggi; Vasto altopiano dell asia ; Re d Israele imparziale per antonomasia ; Il dissenziente per antonomasia ; Cerca nelle Definizioni