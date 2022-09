Innesca la bomba a mano una volta tolta la sicura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Innesca la bomba a mano una volta tolta la sicura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPOLETTA

Significato/Curiosita : Innesca la bomba a mano una volta tolta la sicura

Oppure a mano e nella sua successiva corsa in avanti colpisce, tramite il percussore, l'innesco della cartuccia facendo partire il colpo. la cassa, in...

Per spoletta si intende: spola per tessitura spoletta volante – spoletta che funziona automaticamente spoletta o spagnoletta – rocchetto intorno al quale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

