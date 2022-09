Gara tra imbarcazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gara tra imbarcazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : REGATA

Significato/Curiosita : Gara tra imbarcazioni

Il canottaggio. le imbarcazioni, in origine costruite in legno, sono oggi fabbricate in fibra di carbonio, mentre le imbarcazioni da competizione sono...

Nome regata, sempre legato a tale ambito. con una linea filante e con un abitacolo spazioso, la fiat regata venne venduta in varie versioni: la regata con... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

Altre definizioni con gara; imbarcazioni; Lo formano il cavallo e il cavaliere in gara ; Una gara per fondisti; gara nzia data per coprire certi obblighi; Caratterizzano una gara di corsa su 110 metri; Agili imbarcazioni della marina militare; Le imbarcazioni con due chiglie; Match __, gara velica fra due imbarcazioni uguali; Il blocco che impedisce l attracco di imbarcazioni ; Cerca nelle Definizioni