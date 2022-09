Esercitare per acquisire o mantenere capacità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esercitare per acquisire o mantenere capacità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ALLENARE

Significato/Curiosita : Esercitare per acquisire o mantenere capacita

Altre definizioni con esercitare; acquisire; mantenere; capacità; esercitare una professione; esercitare un certo fascino; Idoneità a esercitare ; esercitare un mestiere; Fa acquisire il pieno godimento di un bene altrui; La capacità di acquisire nuovi seguaci; Farsele significa acquisire esperienza; Si dispone per acquisire informazioni sull'attività delle Camere; Consente ai conoscenti di mantenere le distanze; mantenere con i propri soldi; mantenere economicamente; Permette all automobilista di impostare e mantenere una velocità; Ipotetica capacità di comunicare col pensiero; Incapacità di parlare, a volte solo temporanea; Dai margini insuperabili dalle capacità ridotte; Incapacità patologica di compiere alcuni gesti;