L emisfero meridionale della Terra - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : AUSTRALE

Significato/Curiosita : L emisfero meridionale della terra

L'emisfero australe anche detto emisfero sud, emisfero meridionale o emisfero antiboreale, è la calotta semisferica del globo terrestre posta a sud dell'equatore...

Melbourne, brisbane, perth e adelaide. il paese si trova nell'emisfero australe, circondato dall'oceano indiano a ovest e sud, e dal pacifico a est. è... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

