Le elezioni che servono ad eleggere il governo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le elezioni che servono ad eleggere il governo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : POLITICHE

Significato/Curiosita : Le elezioni che servono ad eleggere il governo

Appoggiò il primo governo berlusconi e si pose all'opposizione del successivo governo dini. per le elezioni politiche del 1996 presentò il suo partito...

Se stai cercando altri significati, vedi politico (disambigua). si definisce politico o personalità politica sia chi detiene una carica negli organismi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

Altre definizioni con elezioni; servono; eleggere; governo; Molte volte porta a nuove elezioni ; Le elezioni USA di metà mandato ing; Le elezioni per il Parlamento di Strasburgo; Unità operativa durante le elezioni ; Locale in cui si servono tramezzini; servono a inserire i remi in navigazione; servono ai tavoli; servono a evitare che il bucato steso scivoli via; Movimento a Milano per eleggere il sindaco Pisapia; Serve a eleggere il proprio candidato favorito; eleggere a una carica; Si riunisce per eleggere il Papa; Quella economica impegna il governo ; Una disposizione emanata direttamente dal governo ; Viene proclamato dal governo in casi di pericolo eccezionale; Rimaneggiamento nella formazione del governo ; Cerca nelle Definizioni